Нацбанк очікує пожвавлення іпотечного кредитування - Шевченко

І банки, і Національний банк очікують на пожвавлення іпотечного кредитування.

Як передає Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуці Національного банку, про це сказав голова НБУ Кирило Шевченко під час зустрічі з керівниками установ - членів Форуму провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI).

"Загалом зменшення ставок за іпотекою до однознакового рівня – це питання вже цього та наступного років", - вважає Шевченко.

Також зазначалося, що регулятор долучився до розроблення нового законодавства про фінансово-кредитні механізми для будівництва житла. Законодавство має зробити прозорим фінансування ринку нерухомості та посилити відповідальність забудовників.

Як повідомляв Укрінформ, за словами заступника керівника Офісу Президента Юлії Ковалів, нині у програмі доступного іпотечного кредитування для населення під 10% беруть участь п’ять банків. Серед них – і державні, і комерційні. Лише за перші два місяці існування програми видано кредитів на понад 350 млн грн. А перші 400 сімей вже змогли скористатися цією іпотекою.

У проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачені програми з іпотечного кредитування та придбання житла у фінансовий лізинг, за якими придбати житло зможуть 30 тис. сімей. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко 14 вересня.