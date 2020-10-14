Фонд держмайна пропонує бізнесу в оренду нерухомості загальною площею 2,5 м²

Фонд державного майна України пропонує в оренду близько 2,5 мільйонів квадратних метрів державної нерухомості по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім" повідомив заступник голови Фонду державного майна України Костянтин Кошеленко.

"Зараз у нас на сайті у відкритому доступі знаходиться найбільший каталог майна, яке здається в оренду. Це понад 2,5 млн кв. м по всій країні. І якщо ви хочете розвивати свій бізнес, але поки не готові брати участь у приватизації або купувати , ви можете взяти (майно - ред.) у держави в оренду", - зазначив заступник голови ФДМУ.

За його словами, Фонд регулярно проводить перевірки такого майна, яке перебуває у різних балансоутримувачів, міністерств, відомств.

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Таким чином виявляються приміщення, які або не використовуються, по суті, порожні, або використовуються неофіційно.

"Так звана чорна оренда. Ми з цим всім боремося. І зараз, окрім ось цих 2,5 млн кв. м, ми ще й щомісяця знаходимо такі пустуючі об'єкти, передаємо до Кабінету Міністрів. Їхня площа, за результатами перевірок за останні 1, 5-2 року, становить близько 200 спортивних комплексів "Олімпійський" по всій країні", - зазначив Кошеленко.

Як повідомлялося, Фонд держмайна планує збільшення плану приватизаційних надходжень у 2021 році вдвічі - до 12 млрд грн.