З «молотка» пускають восьмий завод Укрспирту — назвали дату і стартову ціну

Аукціон з приватизації Хоростківського місця провадження діяльності та зберігання спирту (МПД) державного підприємства «Укрспирт» відбудеться 30 жовтня 2020 року; стартова ціна об'єкта - 62,7 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України.

Зазначається, що Хоростківське МПД розташоване у Тернопільській області, загальна площа його будівель становить 21,9 тис. кв. метрів. Переможець аукціону отримає у власність понад 35 об’єктів нерухомості, 36 транспортних засобів, понад 500 одиниць устаткування та можливість стати учасником ринку виробництва спирту.

Об’єкт забезпечений усіма комунікаціями, підведена дорога, а менш як за кілометр прокладено залізничну колію. Детальна інформація доступна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року ДП «Укрспирт» спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції.

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Починаючи з 15 вересня, на приватизацію через електронний майданчик було виставлено сім об`єктів Укрспирту. Це МПД Немирівське, Артемівське, Овечацьке Лопатинське, Бершадське, Суходільське та Лужанське. Аукціони з продажу всіх цих об'єктів відбудуться в жовтні 2020 року.

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт". ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.