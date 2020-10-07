Фонд держмайна виставив на продаж вже сьомий завод Укрспирту

Фонд держмайна оголосив про проведення 29 жовтня 2020 року сьомого аукціону з продажу об’єктів спиртової галузі; цього разу на продаж виставлено Лужанське МПД.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДП «Укрспирт».

Як зазначається, Лужанське МПД знаходиться у Чернівецькій області і виставлено на приватизаційний аукціон сьомим з переліку об’єктів ДП “Укрспирт”. Торги відбуватимуться на майданчику Prozorro.Продажі.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції.

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт". ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.