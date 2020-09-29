Зеленський передав ФДМУ Житомирський лікеро-горілчаний завод - для приватизації

Президент Володимир Зеленський передав державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод" в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації підприємства.

Відповідний указ глава держави підписав 29 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

Як зазначається в документі, такий крок здійснено з метою оптимізації переліку об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, однак не використовуються для забезпечення діяльності Президента.

“Оскільки Житомирський лікеро-горілчаний завод є таким об’єктом, глава держави підтримав пропозицію ДУС про його передачу в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації”, - пояснили в Офісі Президента.

Очікується, що результатом реалізації цього кроку буде збільшення надходжень до Державного бюджету.