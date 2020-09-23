Третій об'єкт Укрспирту виставлений на приватизацію

Фонд державного майна оголосив про проведення 22 жовтня 2020 року третього аукціону об’єктів спиртової галузі – Овечацького МПД (місця провадження діяльності) ДП "Укрспирт".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті підприємства.

"Овечацьке МПД знаходиться у Вінницькій області і виставлено на приватизаційний аукціон третім з переліку об’єктів ДП “Укрспирт”. Торги відбуватимуться на майданчику Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Перелік майна Овечацького МПД , виставлений на приватизацію, складається з 674 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Стартова ціна об’єкта - 19,838 млн грн без ПДВ.

Дата проведення аукціону - 22 жовтня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до чинного законодавства, єдиною можливістю стати учасником ринку виробництва спирту в Україні до 1 липня 2021 року є придбання об’єкта спиртової галузі.

Програму з приватизації підприємств спиртової галузі розпочато з метою демонополізації галузі виробництва спирту, згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Перший об`єкт державного підприємства "Укрспирт" - Немирівське МПД (місце провадження діяльності та зберігання спирту) - був виставлений на приватизацію через електронний майданчик Prozorro.Продажі 15 вересня.

17 вересня Фонд державного майна виставив на продаж другий об`єкт ДП «Укрспирт» - Артемівське МПД, що у Харківській області.

Аукціони з продажу обох об'єктів відбудуться в жовтні.

Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт". ФДМУ очікує отримати від приватизації спиртових заводів близько 2 млрд грн.