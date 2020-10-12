Кампанія у ЗМІ щодо подорожчання хліба насправді призведе до цього – Інститут агроекономіки

Інформаційна кампанія в деяких ЗМІ, що прогнозує подорожчання хліба на 15-20%, насправді може призвести до цього.

Про це Укрінформу заявив заступник директора Інституту аграрної економіки (ІАЕ) Микола Пугачов.

Він зазначив, що останнім часом у засобах масової інформації поширюються відомості щодо подорожчання хліба до кінця 2020 року на 15-20 %. І це, на його думку, як і будь-яка маркетингова інформація, впливає на поведінку учасників ринку.

«Як правило, інформаційна кампанія про майбутнє подорожчання закінчується реальним збільшенням ціни. Тим більше, що при підвищенні ціни на 15-20 % споживання хліба практично не зменшиться. Адже хліб в цілому є відносно нееластичним товаром й можливостей відмовитися від споживання хліба або замінити його іншим товаром у населення небагато. Отже, виторг виробників хліба та його продавців зросте», - наголосив Пугачов.

Втім, за його словами, існують і об’єктивні причини подорожчання хліба, до яких можна віднести підвищення цін на енергоносії, збільшення оплати праці, коливання світових цін на аграрну продукцію.

«Скорочення у 2020 році валового збору зернових в Україні на 7-10 млн тонн не є катастрофічним для внутрішнього ринку. Дефіциту зерна не буде. Водночас ціна на внутрішньому ринку зерна суттєво залежить від світової ціни. А ціни на зерно у Чорноморському регіоні досягають у поточному сезоні нових максимумів. Якщо українську пшеницю можна продати на експорт по 240 дол. за тонну (на умовах FOB), то, відповідно, ціна її продажу вітчизняному борошномельному підприємству чи пекарні буде наближатися до цієї величини. Як наслідок, відбувається подорожчання борошна», - пояснив заступник директора ІАЕ.

Читайте також: Українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю

Як повідомляв Укрінформ, за словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, зменшення урожаю зернових у 2020 році до 60 млн тонн, призведе до зростання внутрішніх цін на продукти. Зокрема, хліб, впевнений він, до 1 вересня наступного року може подорожчати на 40%, також суттєво збільшиться ціна на цукор та олію.