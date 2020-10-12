Українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю

Українська зернова асоціація у жовтневому звіті понизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур, а також експорт у 2020/2021 маркетинговому році (МР) через несприятливі погодні умови для врожаю пізніх культур.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба УЗА.

Українська зернова асоціація у своєму жовтневому звіті у порівнянні із вересневим понизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур в 2020/2021 МР із 95,6 млн. т до 87,5 млн. т через несприятливі погодні умови для врожаю пізніх зернових культур, а прогноз експорту в поточному сезоні знижено з 56,3 до 53,9 млн. т.

"Суттєво зменшено показник прогнозу врожаю кукурудзи, оскільки несприятливі погодні умови в серпні та вересні поточного року негативно вплинули на її врожайність, хоча загальний показних врожаю залишається доволі високим. Обсяг виробництва кукурудзи прогнозується на рівні 32,5 млн т у порівнянні з вересневим прогнозом - 35,3 млн т. При цьому, експорт кукурудзи прогнозується на рівні 27,2 млн т (раніше – 29 млн. т)", - зазначили у профільній асоціації.

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Значно знижено також прогноз валового врожаю соняшнику з 16,1 млн т до 12,9 млн т за рахунок зниження врожайності з прогнозних 2,5 т/га до 2 т/га через несприятливі погодні умови.

Крім того, УЗА у новому звіті провела уточнення оцінки обсягів врожаю пшениці – показник знижено з 26,6 млн т до 25,3 млн т. При цьому оцінка експорту пшениці залишається на рівні 17,5 млн т, як і було домовлено в Меморандумі між учасниками ринку та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Незначного зниження зазнав також показник виробництва ячменю – 8 млн т (у вересневому звіті оцінка була 8,3 млн т) та його експорту - 4,2 млн т (у вересневому звіті – 4,5 млн т).

Українські аграрії продовжують підготовку до майбутнього сезону і вже засіяли 47% або 3,85 млн га з прогнозованих 8,1 млн га під озимими культурами. Нещодавні опади майже по всій території країни покращили зволоженість ґрунту для сівби та проростання озимих культур.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація у вересневому звіті знизила майже на 1 млн т прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур у 2020/2021 МР в Україні у порівнянні з серпневим - із 96,7 до 95,6 млн т, експорт з 58,4 до 56,3 млн.