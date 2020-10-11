На українську кукурудзу різко підскочили експортні ціни

Експортні котирування на українську кукурудзу зросли слідом за зміцненням біржових індексів і слабкої пропозиції на внутрішньому ринку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Refinitiv Agriculture на своєму Telegram-каналі.

За минулий тиждень ціни на базисі FOB Одеса додали більше $10 за тонну, на базисі СРТ - понад $15 за тонну.

«Скорочення прогнозів врожаю кукурудзи як в Україні, так і в інших експортних регіонах змушує фермерів стримувати продажі. Крім того, дощі, які пройшли в деяких регіонах країни, уповільнили темпи збирання, що також стало причиною скорочення поставок кукурудзи», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціна кукурудзи на базисі СРТ-порту з поставкою в листопаді, коли очікується зростання пропозиції, оцінюється трохи нижче поточної. При термінових поставках трейдери готові платити премію в $3-4 за тонну. Водночас, як повідомляється, оператори ринку очікують подальше зростання цін вже найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали майже 53 млн тонн основних культур з площі 17,1 млн га. Зокрема, кукурудзи зібрано 5,03 млн тонн із площі 1,1 тис. га (20%).

У Мінекономіки не планують переглядати прогноз щодо врожаю зернових на цей рік, і вважають, що він буде на рівні 68 млн тонн.