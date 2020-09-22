У Мінекономіки поки не планують переглядати прогноз урожаю зернових

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не планують переглядати прогноз щодо урожаю зернових на цей рік, та вважають, що він буде на рівні 68 млн тонн.

Про це на пресконференції на тему "Україна: які інвестиційні проєкти повернуть Україну в поле зору іноземних інвесторів?" сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На початку квітня ми прогнозували урожай по зернових на цей рік на рівні 72 млн тонн. Зараз, виходячи з того, що завершився збір пшениці, завершується соняшнику, розпочинається кукурудзи, прогнози наразі будуть нижчими. Ми вважаємо, що урожай буде 68 млн тонн. Напевне переглядів щодо урожаю більше не буде", - сказав Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня Мінекономіки знизило прогноз урожаю зернових у 2020 році із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.

В Україні станом на 17 вересня зібрано 43,2 млн тонн основних культур, з них майже 36 млн тонн зернових і зернобобових із площі 9,8 млн га, або 64% до прогнозу.