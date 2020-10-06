В Україні зібрали вже понад 40 мільйонів тонн зернових

Українські сільгоспвиробники зібрали майже 53 млн тонн основних культур із площі 17,1 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 40,7 млн тонн із близько 11 млн га (71% площ до прогнозу).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Станом на 5 жовтня у розрізі культур зібрано:

проса – 198 тис. тонн із площі 107,7 тис. га (72% до прогнозу);

гречки – 85,7 тис. тонн із площі 65,3 тис. га (83%);

соняшнику – 8,3 млн тонн із площі 4,4 млн га (69%);

сої – 1,3 млн тонн із площі 650,5 тис. га (49%);

кукурудзи – 5,03 млн тонн із площі 1,1 тис. га (20%).

Цукрових буряків накопано 822,2 тис. тонн на 18,3 тис. га (8% до прогнозованих площ).

За останній тиждень найбільший валовий врожай зібрали в Полтавській (631,5 тис. тонн), Вінницькій (420,3 тис. тонн), Сумській (388,7 тис. тонн), Чернігівській (385,06 тис. тонн) та Харківській (377,4 тис. тонн) областях.

Крім того, в Україні триває сівба озимини. Так, на 5 жовтня сільгоспвиробники вже посіяли 3,86 млн га основних озимих культур на 47% прогнозованих площ. Зокрема, за тиждень засіяно 1,6 млн га площі.

У розрізі культур посіяно: пшениці – 2,9 млн га (47% до прогнозу); ячменю – 177,4 тис. га (19% до прогнозу); жита – 68,9 тис. га (52% до прогнозу); ріпаку – 721 тис. га (71% до прогнозу).

Серед лідерів за темпами сівби озимих за минулий тиждень – Запорізька (169,8 тис. га), Полтавська (155,4 тис. га), Волинська (141,1 тис. га) та Харківська (140,8 тис. га) області.

Як повідомляв Укрінформ, у середині серпня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знизило прогноз виробництва зернових урожаю 2020 року із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн. На початку вересня прогноз іще раз скоригували в бік зменшення - із 70 млн тонн до 68 млн тонн за рахунок показників по кукурудзі.