Який бізнес українці «ховають» на Кіпрі – дослідження YouControl

У кіпрському реєстрі серед українських представників найчастіше зустрічаються малі компанії з галузей нерухомості, торгівлі та фінансів.

Як передає Укрінформ, до таких висновків дійшли аналітики платформи YouControl у дослідженні бізнес-зв'язків між Україною та Кіпром.

"Кіпрські компанії присутні у близько 30% юросіб із іноземними засновниками і є найпопулярнішим місцем серед інших юрисдикцій. Майже один відсоток (а точніше 0,86%) товариств з обмеженою відповідальністю різних форм участі має у засновниках чи бенефіціарах кіпрську компанію. У приватних акціонерних товариствах (ПрАТ) ця цифра значно більша – кіпрський «слід» помітний у щоп’ятнадцятій ПрАТ, здебільшого – у сферах важкої промисловості, страхування, нерухомості і комунікацій", - зазначили в YouControl.

Найчастіше, за даними аналітичної платформи, серед українських представників у кіпрському реєстрі зустрічаються малі компанії з галузей нерухомості, торгівлі та фінансів.

"Традиційно вважається, що це великі компанії, які входять до фінансово-промислових груп українських олігархів. Але, проаналізувавши виручку підприємств із присутністю кіпрського капіталу, помітно, що майже третина компаній у цьому списку – малий бізнес із показниками виторгу до двох мільйонів євро. У кіпрському реєстрі серед українських представників найчастіше зустрічаються малі компанії з галузей нерухомості, торгівлі та фінансів. А от великий та середній бізнес із доступними показниками займають лише шосту частину, розподілившись порівну. Решта компаній не надали даних про дохід, отриманий у 2019-му", - зазначили в YouControl.

За даними Національного банку України, за 2019 рік основною країною-джерелом прямих іноземних інвестицій у капітал України був саме Кіпр із понад $16 млрд, що на майже $3 млрд більше, ніж у 2018-му, і складає близько третини від усіх надходжень.

Цей показник вперше із 2014 року перетнув позначку в $16 мільярдів і наближається до рекордних показників 2013 року, коли прямі інвестиції в капітал з Кіпру перевищили $17,7 млрд.