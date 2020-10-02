Київська будівельна компанія вивела в офшори понад 500 мільйонів - СБУ

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори» на понад 500 мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.

Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. «Відмиті» кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи.

Зазначається, що орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.

Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ