У Києві викрили злочинну групу, яка намагалася заволодіти житловим комплексом

У Києві працівники поліції викрили злочинне угруповання, яке намагалося заволодіти житловим комплексом.

Про це поінформував очільник столичних поліцейських Андрій Крищенко, повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Ми задокументували злочинну діяльність групи з восьми осіб, яка з 2018-го року здійснювала протиправні дії відносно житлового об'єкта в Подільському районі столиці. Організатори розробили план, під час реалізації якого залучали до злочинної діяльності нових осіб, розподіляли між ними обов’язки та здійснювали юридичний супровід питань з блокування об’єкту незавершеного будівництва з метою подальшої купівлі за зниженою вартістю. Окрім цього, за грошову винагороду організовували масові акції біля будівництва», - повідомив керівник поліції Києва.

За цим фактом працівники слідчого управління за оперативного супроводження управління карного розшуку поліції Києва та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) ККУ.

Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Також у ході досудового розслідування слідчі встановили, що один із учасників групи забезпечував фінансування злочинної діяльності.

Як уточнюється, своїми протиправними діями зловмисники обмежували роботу підприємства, перешкоджали виконанню будівельних робіт на зазначеному об’єкті та обмежували доступ співробітників та будівельної техніки до території будівництва.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання членів угруповання ми виявили та вилучили велику суму грошових коштів як у національній валюті, так і в доларах, чорнові записи та ґаджети, які підтверджують їх незаконну діяльність. Спільникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років», - додав Крищенко.

Як повідомлялося, у столиці працівники поліції припинили незаконну діяльність двох колекторських «колцентрів», за цим фактом відкрито кримінальне провадження.