США закликають Україну не допустити відкату в побудові демократії та вільних ринків

Міністр фінансів США Стівен Мнучин закликав Україну не допустити відкату в досягненнях з побудови демократії та вільних ринків.

Про це йдеться у зверненні Мнучина на відкритті щорічних зборів Європейського банку реконструкції та розвитку, передає Укрінформ.

Мнучин зазначив, що в Україні консультативна підтримка ЄБРР необхідна для сприяння вагомим реформам в економіці та управлінні.

«Надзвичайно важливо, щоб країни, де працює Європейський банк реконструкції та розвитку, зокрема Україна та Білорусь, зараз не допустили відкату (у побудові демократії та вільних ринків - ред.)», - зазначив американський урядовець.

За його словами, зокрема, у Білорусі діалог з ЄБРР може посприяти становленню законного демократичного процесу.

Мнучин підтвердив підтримку ЄБРР з боку США та нагадав, що США надають Україні підтримку як через цю організацію, так і на двосторонній основі.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати ЄБРР та нещодавно надали підтримку програмам ЄБРР, спрямованим на підтримку розвитку малих та середніх підприємств в регіоні, а також реформи управління в Україні, через додаткові двосторонні ресурси донорських грантових програм», - йдеться у повідомленні.