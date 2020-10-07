Україна та ЄБРР уклали угоду про запобігання корупції

Уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо запобігання корупції та сприяння прозорому й ефективному управлінню в державному секторі.

Документ підписали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Співпраця з ЄБРР — це не лише фінансування, це також ефективне провадження реформ, інновації та розвиток для України та для кожного бізнесу, який з ним співпрацює. І підписання сьогоднішнього Меморандуму — це один із прикладів міцного партнерства», — сказав глава Кабміну.

Згідно з документом, уряд України і ЄБРР встановлюють стратегічне партнерство з метою посилення координації зусиль та співробітництва для досягнення спільних цілей у сфері запобігання корупції та забезпечення прозорого і професійного управління в державному секторі.

Меморандум також передбачає реалізацію пілотного проєкту в Державному агентстві автомобільних доріг, в межах якого Укравтодор зобов’язується провести антикорупційну реформу. Уряд та ЄБРР мають намір розробити детальний План дій із запобігання корупції для агентства, в якому будуть визначені пріоритетні напрями реформи та повний графік реалізації.

Коментуючи цей аспект майбутньої співпраці, Прем’єр-міністр зазначив: «Партнерство Укравтодору та ЄБРР у питанні корпоративного управління та антикорупційних практик — це ще одне свідчення того, що в Україні є політична воля прибрати можливості для будь-якої корупції. Крім того, така співпраця з нашими партнерами дозволить збільшити ефективність державних інвестицій в інфраструктурні проєкти».

Він наголосив, що уряд продовжує реформу корпоративного управління за найкращими практиками OECD та визначатиме держпідприємства, де планується проведення корпоратизації найближчим часом.

При цьому Меморандум передбачає створення Керівного комітету високого рівня, що складатиметься з представників Офісу Президента, уряду, ЄБРР та відповідного державного підприємства або агентства, який займатиметься перевіркою прогресу спільної роботи в межах угоди та координуватиме подальші дії щодо ширшої програми запобігання корупції.

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне підкреслив, що співробітництво в посиленні антикорупційних заходів у дорожньому секторі стане пілотним проєктом і лакмусовим тестом для впровадження ширшої програми запобігання корупції та покращення управління для всіх українських державних підприємств та організацій державного сектору, яку підтримуватиме ЄБРР.

Фото: www.kmu.gov.ua