Імпорт газу з ЄС сягнув рекордних обсягів за останні п’ять років

За 9 місяців 2020 року "Оператор ГТС України" протранспортував 14,8 млрд кубометрів газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів. Це на 28% (3,2 млрд кубометрів) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, передає Укрінформ.

За даними ОГТСУ, нинішні обсяги завезення газу з європейських країн на 62% перевищують середні показники відповідних періодів у 2016-2019 роках.

"За останні п’ять років це рекордний обсяг постачання блакитного палива з ЄС. Зауважу, що в Україну імпортується лише третина від ввезеного газу. Решта на замовлення трейдерів йде до підземних сховищ газу. Додаткові обсяги на зберіганні посилюють енергетичну безпеку держави та можливості для внутрішнього ринку, оскільки у разі потреби пізніше українські трейдери зможуть домовитися із власником про покупку цього газу, який вже знаходиться на нашій території", - прокоментував генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він нагадав, що з жовтня Молдова також розпочала зберігати газ в українських ПСГ, вже відбулися перші поставки.

Загалом за 9 місяців 2020 року імпорт із Словаччини становив майже 9,7 млрд кубометрів (+33% порівняно до аналогічного періоду минулого року), з Угорщини – майже 3,7 млрд кубометрів (+14%), із Польщі – майже 1,5 млрд кубометрів (+33%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 46%, або 6,8 млрд кубометрів: зі Словаччини – майже 3,1 млрд кубометрів, з Угорщини – майже 2,8 млрд кубометрів, з Польщі – майже 1 млрд кубометрів.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі "митний склад" було направлено 9,8 млрд кубометрів імпортованих обсягів. Із них 62% (або 6,1 млрд кубометрів) надійшли в режимі "shorthaul – митний склад" і 38% (3,8 млрд кубометрів) в режимі "кордон – митний склад".

Всього за період січня-вересня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдери: 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та "митний склад" скористалися понад півсотні компаній, більша частина з яких є нерезидентами.

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Як повідомлялось, із листопада 2015 року газ надходить в Україну за контрактами виключно з країн Європейського Союзу. Україна не має контракту на постачання газу з Російської Федерації.