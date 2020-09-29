Польська РGNiG виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України

Польська РGNiG виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України

Укрінформ
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG спільно зі своїм українським партнером ERU (Energy Resources of Ukraine) виграла тендер на постачання газу для Оператора ГТС України.

Як передає Укрінформ з посиланням на PGNiG, постачання газу для технічних потреб ОГТСУ відбуватиметься з 1 жовтня до 1 травня 2021 року.

“Завдяки запасам газу, який PGNiG зберігає в українських підземних газосховищах, ми змогли запропонувати нашому контрагенту конкуренційну ціну”,- повідомив з цього приводу голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

За його словами, польська компанія послідовно розвиває свою діяльність в Україні, про що свідчить збільшення обсягів постачання польською компанією газу на український ринок.

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Квєцінський поінформував, що PGNiG з 2016 року вже поставила на український ринок понад 3 млрд куб. газу. Водночас, лише у першому півріччі 2020 року експорт газу PGNiG на український ринок склав 0,9 млрд куб. м газу, що означає зростання на 190% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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