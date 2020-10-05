Газпром прокачав українською ГТС 2/3 законтрактованих на рік обсягів

Cтаном на 5 жовтня російське ПАТ "Газпром" транзитувало 40 млрд кубометрів українською ГТС, або 2/3 законтрактованих на 2020 рік обсягів.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України" у Facebook.

"Сьогодні маємо круглу цифру – 40 млрд кубометрів російського газу ми протранзитували до країн Європи з початку цього року. Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн кубометрів. Багато це чи мало? Це той максимум, який очікується і наразі передбачений контрактом з "Газпромом" на весь 2020 рік", - ідеться у повідомленні.

"Оператор ГТС України" відзначає, що повністю виконує зобов’язання щодо забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українським споживачам. Разом з тим, у компанії нагадали, що українська ГТС може транспортувати значно більше блакитного палива.

"Ми знаходимося у постійному пошуку нових ринкових продуктів, сервісів, які зможуть надати ще більше гарантій енергетичної безпеки українцям та нашим партнерам в ЄС. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний потік - 2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже існуючої інфраструктури, як і задекларовано всіма документами ЄС", – зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

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Як повідомляв Укрінформ, російська компанія "Газпром" замовила додаткові потужності для транзиту газу через українську ГТС до Європи в жовтні. Послуги транзиту будуть оплачені Газпромом додатково до основного договору.

Транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром» укладена наприкінці 2019 року строком на п'ять років за принципом "качай або плати". Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021 - 2024 роках.

Фото: Нафтогаз