До проєкту бюджету-2021 внесли вже понад 5000 поправок – депутатка

До проєкту Державного бюджету на 2021 рік народні депутати внесли понад п'ять тисяч поправок, Бюджетний комітет розглядатиме їх наступного тижня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я знаю, що наступного тижня Бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки (до проєкту Державного бюджету на 2021 рік - ред.). Подано близько п'яти тисяч правок до бюджету. Це доволі складна робота, але Бюджетний комітет працюватиме, якщо потрібно, в режимі відеоконференції, онлайн, це доступно", - розповіла депутат.

Кравчук також висловила переконання, що народні депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання парламенту для розгляду проєкту бюджету в першому читанні.

"Зараз якраз максимально той період, щоб зменшити соціальні контакти і щоб видужали народні депутати, які зараз хворіють. Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народні депутати загалом у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест в одного з моїх колег. Тому дійсно, для цього потрібен час. Добре, що зараз іде робота в комітетах", - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Кабінет Міністрів погодив проєкт Державного бюджету України на 2021 рік. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки - на рівні 1350 млрд грн.

Верховна Рада 30 вересня ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентарів і працівників апарату ВР на коронавірусну хворобу. При цьому призначено пленарне засідання на 20 жовтня для розгляду в першому читанні проєкту Державного бюджету на 2021 рік.