До проєкту бюджету-2021 внесли вже понад 5000 поправок – депутатка
Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Прямий".
"Я знаю, що наступного тижня Бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки (до проєкту Державного бюджету на 2021 рік - ред.). Подано близько п'яти тисяч правок до бюджету. Це доволі складна робота, але Бюджетний комітет працюватиме, якщо потрібно, в режимі відеоконференції, онлайн, це доступно", - розповіла депутат.
Кравчук також висловила переконання, що народні депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання парламенту для розгляду проєкту бюджету в першому читанні.
"Зараз якраз максимально той період, щоб зменшити соціальні контакти і щоб видужали народні депутати, які зараз хворіють. Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народні депутати загалом у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест в одного з моїх колег. Тому дійсно, для цього потрібен час. Добре, що зараз іде робота в комітетах", - зазначила Кравчук.
Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Кабінет Міністрів погодив проєкт Державного бюджету України на 2021 рік. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки - на рівні 1350 млрд грн.
Верховна Рада 30 вересня ухвалила рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах через спалах захворюваності парламентарів і працівників апарату ВР на коронавірусну хворобу. При цьому призначено пленарне засідання на 20 жовтня для розгляду в першому читанні проєкту Державного бюджету на 2021 рік.