Міненерго наступного тижня презентує концепцію реформи вугільної галузі

Міністерство енергетики завершує і готується наступного тижня презентувати на засіданні Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів України концепцію реформування вугільної галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Реформа вугільної галузі необхідна для максимально ефективного використання державних коштів, що виділяються із держбюджету на підтримку вугледобувних підприємств, та залучення ресурсів приватних інвесторів. Міністерство підготувало низку пропозицій для реформування, що мають на меті покращити нинішній стан галузі та дати поштовх для подальшого її розвитку відповідно до стратегічних цілей держави», - йдеться у повідомленні.

За планом Міненерго, шахти поділять на три категорії: вугледобувні підприємства, шахти «подвійного» призначення і шахти, що потребують перепрофілювання.

Вугледобувні підприємства стануть ресурсною базою для ПАТ «Центренерго» та забезпечуватимуть генеруючу компанію необхідними обсягами вугілля вітчизняного виробництва. Вони будуть забезпечені стабільним збутом продукції. Розглядається питання створення вертикально інтегрованої компанії на базі виробничих потужностей шахт та ПАТ «Центренерго».

Шахти «подвійного» призначення, які видобувають енергетичне і коксівне вугілля, будуть пропонуватися до приватизації як вугледобувні підприємства, що мають перспективи подальшого розвитку.

Шахти, що потребують додаткових інвестицій або перепрофілювання, будуть пропонуватися до приватизації як цілісні майнові комплекси, що можна використовувати як для вуглевидобування, так і для іншої господарської діяльності.

Міненерго додає, що процес трансформації має включати в себе комплексне вирішення соціальних, економічних, екологічних питань; забезпечення соціального захисту населення цих регіонів.