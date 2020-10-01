Пожвавлення економіки в останні місяці поліпшило настрої бізнесу - НБУ

У вересні певне відновлення внутрішнього та зовнішнього попиту відзначили підприємства промисловості та сфери послуг, однак песимістичні настрої поки що зберігаються в секторі будівництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку у Фейсбуці з посиланням Індекс очікувань ділової активності за минулий місяць.

Зазначається, що пожвавлення економіки в останні місяці поліпшило настрої бізнесу. Кількість песимистично і оптимістично налаштованих підприємств в Україні поступово вирівнюється. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у вересні знову підріс – до 49,4 пункта. До балансуючої позначки у 50 пунктів вже недалеко, вважають аналітики НБУ.

Зазначається, що поліпшення ситуації у вересні відзначили підприємства промисловості та сфери послуг. Їхні очікування вперше з початку коронакризи перетнули нейтральний рівень у 50 пунктів. Натомість песимістичні настрої поки що зберігаються в секторі будівництва. Також погіршилися й настрої в секторі торгівлі, де занепокоєні зниженням торговельної маржі та очікують зростання закупівельних цін.

Читайте також: Мінфін у 2023 році планує відмовитися від кредитів МВФ

Загалом підприємці поки що дуже обережні в своїх оцінках, зауважують у НБУ. Баланс оптимізму і песимізму досить крихкий через високий рівень невизначеності з розвитком пандемії.

Як повідомлялося, Національний банк використовує Індекс очікувань ділової активності як інструмент оперативної оцінки і відстеження тенденцій розвитку економіки із липня 2019 року. Щомісячне веб-анкетування понад 400 підприємств промисловості, будівництва, роздрібної торгівлі, послуг проводиться на основі Purchasing Managers’ Index (PMI).