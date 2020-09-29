Мінфін у 2023 році планує відмовитися від кредитів МВФ

Міністерство фінансів України планує відмовитися від кредитів МВФ у 2023 році.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив глава відомства Сергій Марченко.

"У конкретно даний життєвий цикл країни, а це 2020-2021 рік, нам такий партнер, як МВФ, потрібен. У стратегії Міністерства фінансів ми ставимо завдання відмовитися від фінансування МВФ у 2023 році. Але до цього часу ми повинні бути чесними партнерами. Тому перед тим, як віддати бюджет до парламенту, ми весь пакет бюджету передали до МВФ", - сказав Марченко в інтерв'ю інтернет-газеті "Страна.ua".

Він уточнив, що на даному етапі тривають консультації.

"Днями була розмова Прем'єра з директором Європейського департаменту. Нам потрібно пройти стадію обговорення за конкретними параметрами. Не йдеться про вимоги, ми просто пояснюємо, чому ми заклали таке зростання або такі витрати", - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $ 700 млн кожен. У червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол.