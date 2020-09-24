Україна до кінця року може отримати лише один транш МВФ – заступник глави Нацбанку

За попередніми прогнозами Національного банку, Україна до кінця року зможе отримати тільки один кредит від Міжнародного валютного фонду.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"За програмою цього року залишалися два транші. Звісно, календарно два вже не виходить. Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити, – це до кінця року отримати транш МВФ. Наразі зрозуміло, що він буде прив'язаний до бюджету і, найімовірніше, як і в 2018 році, буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто, ми вже говоримо, умовно, про листопад. При цьому інші програми допомоги теж прив'язані до МВФ", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що ймовірно другий транш МВФ і транш Світового банку, схвалений іще наприкінці червня, вже надійшли б в Україну, якби не події навколо Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розраховує до кінця року отримати два транші від Міжнародного валютного фонду по $700 млн кожний. У червні 2020 року Україна отримала кредит від МВФ у сумі 2,1 млрд дол.