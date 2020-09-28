Уруський пропонує розширювати використання титану у різних сферах

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на службу віцепрем'єра, про це він сказав під час наради на тему «Україна 2030 - новий титановий лідер світової індустрії».

«Я переконаний, якщо алюміній - це метал 20 століття, то металом 21 століття має стати титан. Зараз є тенденція розширення сфери застосування виробів з титану, який використовується в різних модифікаціях та видах в самій різноманітній продукції», - підкреслив Уруський.

Він також зазначив, що Україна має суттєві поклади титану. За деякими оцінками до 900 млн тонн різних руд. Саме тому потрібно ставити питання про підвищення якості їх обробки та створення доданої вартості.

«Я вважаю, що потрібно працювати над створенням замкненого циклу в титановій галузі: від видобутку сировини до виробництва готової продукції з самого металу. Ми маємо всі потенційні можливості для цього», - переконаний Уруський.

За словами урядовця, це буде не легкий шлях, який потребуватиме інвестицій та фінансової допомоги, в першу чергу, західних партнерів.

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Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий наголосив, що одним з локомотивів розвитку економіки і промисловості може стати галузь видобутку, обробки і виготовлення виробів з титану. Він переконаний, якщо буде державна підтримка та галузь розвиватиметься – це стимулюватиме вкладати інвестиції партнерів з США, Великої Британії, Канади, Франції та інших країн.

Під час наради співзасновник Українського Інституту майбутнього Анатолій Амелін презентував розроблений проєкт розбудови титанової індустрії України до 2030 року, де продемонстрував три можливі сценарії розвитку подій в галузі.

Також в рамках заходу було констатовано, що попри те, що щороку в країні виробляється до одного мільйонну тонн титановмісних концентратів, основний обсяг яких не переробляється, а йде на експорт в якості сировини. Загалом продукція інтенсивно постачається в країни Європи, Азії та Північної Америки. Експортна орієнтованість галузі, зокрема постачання концентрату та напівфабрикатів, а також продукції з невисокою доданою вартістю, зумовлена тим, що в Україні не має достатніх переробних потужностей в титановому виробництві.

Участь у нараді взяли народні депутати України, керівники Мінекономіки, Мінфіну, Фонду Держмайна, Національної академії наук України, іноземні дипломати, очільники союзів та об’єднань, державних та приватних профільних компаній, експерти титанової галузі.

Фото: КМУ