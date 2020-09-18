Уруський анонсував створення української Агенції з оборонних технологій

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у четвер відвідав Ситуаційний центр Національного технічного університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та ознайомився з напрацюваннями науковців КПІ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

Уруський наголосив, що одним з напрямків реформ буде створення української Агенції з оборонних технологій, подібній американській DARPA, з залученням Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки, Секції прикладних наук Національної академії наук та інших наукових закладів. Він запевнив, що до роботи Агенції може бути залучений один з наукових майданчиків в КПІ.

Крім того, віцепрем’єр-міністру представили безпілотні літальні апарати, компоненти супутників та інші технічні вироби, розроблені та виготовлені за участю науковців, а також презентували проєкти, створені за сприянням інноваційної екосистеми Sikorsky challenge, що може створити вкрай необхідний країні симбіоз оборонного комплексу і наукової спільноти.

«Платформа Sikorsky challenge – той майданчик, який ми хотіли б використовувати. В такому колективі дієвих прихильників поліпшення нашої обороноздатності людей ми можемо зробити значно більше і краще показати, що оборонна галузь має не тільки привабливий експортний потенціал, а може забезпечити багато потреб українських замовників», – наголосив він.

Науковці зі свого боку зазначили, що вже протягом багатьох років не було підтримки та зацікавленості в співпраці та подякували віце-прем’єр-міністрові за проявлений інтерес до наробок технічних університетів.

Як зазначається, Ситуативний центр – це платформа, що дає можливість залучати абсолютно різних експертів під конкретні завдання та може стати реальним помічником в допомозі прогнозування впливу окремих подій, або політичних рішень на суспільство та його розвиток.