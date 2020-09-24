Падіння економіки в Україні не є критичним - ЄБРР

Падіння економічного рівня в Україні не є критичним і сягає 4,5%, за підрахунками ЄБРР. Офіційну статистику та прогнози Європейський банк планує оприлюднити на початку жовтня, коли буде зібрання акціонерів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила заступник директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова на львівському Діловому форумі.

"Якщо подивитися на карту світу, де відбулися зміни в економіці від пандемії, то ситуація в країнах, що розвиваються, нічим не гірша, ніж у розвинутих, таких як Англія чи Німеччина. Поки що, за нашими підрахунками, падіння економіки в Україні становить близько 4,5%, до кінця року може зрости до 5,5%. Але наші прогнози – оптимістичні. Ми вважаємо, що наступного року економіка в державі буде відновлюватися, тому що для цього є всі фактори розвитку", - сказала Новікова.

Представниця ЄБРР також повідомила, що вже через тиждень відбудеться зібрання акціонерів, де будуть присутні і представники з України, і офіційно оприлюднять дані по економічних показниках.

Львівський діловий економічний форум, який проходить 24 вересня на Львівщині, об’єднав представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, провідних банківських установ та інституцій, успішних підприємці, які зацікавлені в економічному розвитку України. Також до участі запрошені представники міжнародних економічних організацій та установ, зарубіжних фінансових та інвестиційних компаній.

Форум триватиме протягом дня, основна тема - "Нова економічна реальність світу, прогнози щодо України".