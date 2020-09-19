Зростання ВВП на рівні 4,7% є абсолютно реальним у наступному році – Прем'єр
Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.
« Сьогодні вже є зростання у третьому кварталі. Ми очікуємо, що у четвертому буде також і в наступному році, зважаючи на ці тенденції, ми дуже уважно їх прораховували разом з нашими міжнародними партнерами, ми дивимося на аналітику та макропрогнози міжнародних організацій і розуміємо, що 4,6% зростання ВВП – це абсолютно реальний прогноз, раховуючи сьогоднішню базу», - сказав Шмигаль.
Прем'єр вже не вперше наголошує, що проєкт державного бюджету на 2021 рік, який уряд вніс на розгляд Верховної Ради, є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт державного бюджету на 2021-й рік.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.
Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.