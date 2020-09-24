На Львівщині стартував Діловий форум - обговорюють нову економічну реальність світу

"Нова економічна реальність світу, прогнози щодо України" - такою є назва Ділового форуму, який розпочав свою роботу сьогодні, 24 вересня, на Львівщині. Подія спрямована на розвиток бізнес-середовища України та області зокрема.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив ініціатор щорічного Ділового форуму Володимир Глащенков.

"Щорічно ми збиралися на Весняний діловий форум, але через пандимію подію довелося перенести на осінь. Форум є аполітичним некомерційним проєктом та спрямований на розвиток бізнес-середовища України. Кількість учасників цього року значно менша, до 100 осіб, але з багатьма міжнародними експертами ми будемо вести діалог онлайн. Україна, як і більшість держав у світі, сьогодні не в легкому економічному становищі, тому фахівці розкажуть про те, які кроки, дії, інструменти доцільно використовувати для виживання бізнесу", - зазначив Глащенков.

На Львівщині стартував Діловий форум / Фото Альони Ніколаєвич та надані пресслужбою Львівської міської ради

Цьогорічна тема Ділового форуму – "Нова економічна реальність світу, прогнози щодо України". Присутні працюватимуть у трьох панельних дискусіях: "Експертні погляди на економіку України в середньостроковій перспективі", "Реалії бізнесу в Україні – негативні та позитивні фактори", "Приклади побудови успішних конкурентних українських компаній". Зокрема, розпочався форум з обговорення економічної ситуації в світі в час пандемії та яким чином вона може вплинути на інвестиції в Україні.

Керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Олена Волошина зазначила, що з оптимізмом дивиться на вихід України з кризового економічного стану, оскільки країна як була, так і лишається однією з лідерів в промисловому секторі.

"Весь світ хоче їсти, а Україна є однією з лідерів в цьому секторі, тож дасть Бог, і лишатиметься такою. Але сільське господарство слід зробити більш стабільним та ефективним, налагодити логістику, не у всіх випадках експортувати лише сировину і, головне, банки повинні більше пропонувати варіантів для довгострокового кредитування малого та середнього бізнесу", - наголосила Волошина.

В свою чергу заступник директора ЄБРР в Україні Ірина Новікова наголосила, що готові інвестувати в Україну, але за умови політичної стабільності та просування важливих реформ.

"Ми постійно співпрацюємо з урядом, понад 200 наших експертів працюють в різних інституціях та міністерствах, допомагаючи у реформуванні. Ми розраховуємо на вашу ініціативність, знання бізнесу та перспективу, а з нашої сторони пропонуємо інвестиції, консультації, технічну допомогу", - сказала Новікова.

Під час першої частини форуму про бізнес-середовище в регіоні розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, зробивши акцент на туризмі та агропромисловому комплексі. А мер Львова Андрій Садовий зазначив, що місто робить пріоритети на розбудову інфраструктури та медицину.

На завершення успішні українські бізнесмени презентують побудови успішних конкурентних компаній на власному прикладі. Зокрема, участь візьмуть підприємці Зіновій Козицький - керівник групи компаній "Еко-Оптіма" та Олег Никулишин, CEO Market Universal, мережа аптек "DS".