Україна і ПАР створять бізнес-раду

Україна та Південно-Африканська Республіка домовилися про створення бізнес-ради.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитра Сеніка і посла ПАР в Україні Андре Гроеневальда.

“З метою просування української продукції на ринки ПАР домовились про створення Українсько-південноафриканської бізнес-ради, а також про започаткування серії тематичних ділових онлайн-заходів за участі українських та південноафриканських бізнесменів”, - ідеться в повідомленні.

Сторони відзначили необхідність активізації двостороннього торгівельно-економічного співробітництва.

“Ми розглядаємо Південно-Африканську Республіку одним із ключових партнерів в контексті підтримки вітчизняних виробників у виході на ринки країн Африки”, - наголосив Сенік.

На зустрічі обговорювалося також питання посилення співробітництва обох держав у межах міжнародних організацій.