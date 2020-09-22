Марченко пропонує депутатам вдосконалити статті видатків у бюджеті

Проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік може бути вдосконалений під час опрацювання депутатами.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що ми подали від уряду, це не значить, що це уже закон, який треба приймати. У нас є можливість його вдосконалити... Здається, що у нас дуже проблематична ситуація: збільшили силовикам, кабінету міністрів, а на медицину не додали. Але якщо подивитися на масштаби цих цифр, на медицину потрібно додатково 100-150 мільярдів гривень. Збільшення на фахівців, які працюють у ДБР, офісі Президента, секретаріаті Кабміну, це мільйони, у сумі — кілька мільярдів. Цифри неспівставні. Ми порівнюємо непорівнювані величини", - зазначив Марченко.

За його словами, видатки за низкою статей збільшилися, бо зросла мінімальна заробітна плата.

"Ми, як Мінфін, розрахували заробітну плату за всією сіткою, тому вийшло збільшення видатків. Зараз офіс Президента вийшов з ініціативою, що їм не потрібно збільшення, вони будуть оптимізовувати апарат. Щодо інших органів, наприклад ДБР. Створили структуру, але її наповненням ніхто не займався", - пояснив Марченко.

Він також нагадав, що освітянам та лікарям буде піднята заробітна плата на 30%.

"Коли ми кажемо про ДБР, це менше мільярда. А коли ми говоримо про освітян, тут 34 мільярди гривень. Зовсім інший формат порівняння", - додав Марченко.

Як раніше повідомляло агентство, міністерство фінансів України скоротило видатки на субсидії у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік через підвищення мінімальної заробітної плати.