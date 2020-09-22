Марченко пропонує депутатам вдосконалити статті видатків у бюджеті

Марченко пропонує депутатам вдосконалити статті видатків у бюджеті

Укрінформ
Проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік може бути вдосконалений під час опрацювання депутатами.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що ми подали від уряду, це не значить, що це уже закон, який треба приймати. У нас є можливість його вдосконалити... Здається, що у нас дуже проблематична ситуація: збільшили силовикам, кабінету міністрів, а на медицину не додали. Але якщо подивитися на масштаби цих цифр, на медицину потрібно додатково 100-150 мільярдів гривень. Збільшення на фахівців, які працюють у ДБР, офісі Президента, секретаріаті Кабміну, це мільйони, у сумі — кілька мільярдів. Цифри неспівставні. Ми порівнюємо непорівнювані величини", - зазначив Марченко.

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За його словами, видатки за низкою статей збільшилися, бо зросла мінімальна заробітна плата.

"Ми, як Мінфін, розрахували заробітну плату за всією сіткою, тому вийшло збільшення видатків. Зараз офіс Президента вийшов з ініціативою, що їм не потрібно збільшення, вони будуть оптимізовувати апарат. Щодо інших органів, наприклад ДБР. Створили структуру, але її наповненням ніхто не займався", - пояснив Марченко.

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Він також нагадав, що освітянам та лікарям буде піднята заробітна плата на 30%.

"Коли ми кажемо про ДБР, це менше мільярда. А коли ми говоримо про освітян, тут 34 мільярди гривень. Зовсім інший формат порівняння", - додав Марченко.

Як раніше повідомляло агентство, міністерство фінансів України скоротило видатки на субсидії у проєкті Державного бюджету України на 2021 рік через підвищення мінімальної заробітної плати.

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