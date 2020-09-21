Мінфін наступного року хоче скоротити держборг на 3%

Міністерство фінансів планує наступного року скоротити державний борг на 3%.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цьому році у нас дефіцит 300 мільйонів гривень. Це кризовий рік, і нам треба було профінансувати низку соціальних програм, індексацію пенсій, фонд Covid-19. І ми маємо можливість запозичувати. Наступного року, я вважаю, ми також можемо здійснити запозичення, не створюючи тиску на нашу макростабільність. Є впевненість, що у 2021 році вдасться скоротити державний борг на 3%. Ми не збираємося запозичувати дорого", - сказав Марченко.

За його словами, прем'єр-міністр уже проговорював можливість потенційного приїзду місії МВФ найближчим часом.

"Дирекція фонду має кілька питань до України, у тому числі — щодо бюджету. Ми ці питання проговоримо, і є всі підстави вважати, що у жовтні-листопаді буде місія фонду в Україні. У нас нормальні перемовини, кожен тиждень ми маємо дзвінок з МВФ", - зазначив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зниження державного боргу в наступному році до 64,6% ВВП.