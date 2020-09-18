Венедіктову просять дослідити "тютюнові" правки депутата Юрченка

Народний депутат Олексій Гончаренко приніс до Офісу генпрокурора депутатське звернення з проханням дослідити внесення депутатом Олександром Юрченком "тютюнових" поправок до законопроєкту.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у коментарі журналістам у п’ятницю, 18 вересня.

"Це абсолютно непоодинока історія (справа НАБУ щодо Юрченка - ред.). Я прийшов подати звернення від себе, як народного депутата, що ця історія така не єдина. Що, наприклад, минулого року у жовтні пан Юрченко з паном Дубінським удвох реєструють поправку до законопроєкту про єдиний рахунок до сплати податків. Це абсолютно технічний законопроєкт, але перед другим читанням реєструється поправочка, яка переділяє собою повністю ринок тютюнових виробів України, яка каже, яка частина прибутку має йти виробнику, а яка - в роздріб. При цьому на користь роздрібу", - сказав він.

За словами Гончаренка, законодавча ініціатива депутатів Олександра Юрченка і Олександра Дубінського була підтримана фінансовим комітетом, де посаду заступника голови обіймає Іван Холодов.

"Це все (правки до законопроекту - ред.) проводить через фінансовий комітет заступник голови комітету Холодов, який згідно з даними журналістів, має пряме відношення до торгівлі тютюновими виробами у Києві, тобто прямий лобізм", - сказав він.

Гончаренко додав, що на знак протесту проти такої законодавчої ініціативи великі міжнародні тютюнові корпорації зупинили виробництво, а Україна втратила щонайменше 3 мільярди гривень від сплати акцизів до держбюджету. Зрештою президент Володимир Зеленський ветував цей закон.

"Ця схема обкатана. Я приніс відповідні документи і буду просити, щоб розслідування у справі Юрченка не обмежилося епізодом, яким займалися детективи НАБУ, а спробували дослідити набагато ширше коло", - повідомив Гончаренко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

14 вересня народний депутат Олександр Качура за результатами засідання фракції "Слуги народу" повідомив у соцмережі, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції.

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

У САП заявили, що мають намір просити в суді обрання Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.