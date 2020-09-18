Народний депутат Юрченко не з’явився у суд, засідання відклали

Народний депутат Олександр Юрченко не з’явився у Вищий антикорупційний суд, де о 13 годині мало розпочатися засідання з обрання йому запобіжного заходу. У зв’язку з цим обрання запобіжного перенесли на 21 вересня.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

“Судове засідання відкладено на 15 год. 21 вересня у зв'язку з неявкою народного депутата”, - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами".

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14 вересня народний депутат Олександр Качура за результатами засідання фракції "Слуги народу" написав у соцмережі, що Юрченко добровільно напише заяву на вихід з фракції. 15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

У САП заявили, що мають намір просити в суді обрання Юрченку запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 6,5 млн грн.