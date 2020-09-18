Верховна Рада обговорює держбюджет-2021

У Верховній Раді триває обговорення законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2021 рік" після перерви у пленарному засіданні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі тривають виступи народних депутатів, представників парламентських фракцій і груп. Перед цим з представленням проєкту державного бюджету виступив міністр фінансів Сергій Марченко і відповів на запитання парламентаріїв.

Згідно зі статтею 154 Регламенту Верховної Ради, представлення проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік проводиться за процедурою повного обговорення.

За результатами обговорення законопроєкту про Державний бюджет України на наступний рік парламент може ухвалити рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України.

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У разі відхилення Верховною Радою проєкту закону про держбюджет Кабінет Міністрів зобов'язаний у 7-денний строк з дня набрання чинності рішенням про його відхилення подати до Верховної Ради проєкт закону про Державний бюджет України на наступний рік з обґрунтуванням внесених змін. У такому разі строки підготовки і розгляду законопроєкту про Державний бюджет у першому та другому читаннях збільшуються на п'ять днів.

Регламент ВР також передбачає, що народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проєкту закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 14 вересня оприлюднив на Урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.