Під Радою вимагають збільшити видатки на медицину

Під будівлею Верховної Ради відбувається пацієнтська акція «Бюджет смерті-2021», учасники якої вимагають від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я у державному бюджеті на 2021 рік до 5% ВВП.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь в акції беруть кілька десятків осіб.

Учасники акції закликають депутатів не погоджувати державний бюджет на 2021 рік в нинішній редакції та збільшити обсяг видатків на сферу охорони здоров'я до 5% ВВП - до 225 млрд гривень.

Організатори заходу наголошують, що у бюджеті на наступний рік не закладено фінансування лікування низки важких захворювань, і закликають депутатів передбачити ці кошти.

Під час акції учасники написали список людей, які, за їхніми словами, не дочекалися збільшення фінансування на медицину і померли. Також під стіни парламенту принесли символ "бюджету-смерті 2021" - брошуру, де зазначені обсяги нестачі фінансування кожного проблемного напрямку у вітчизняній сфері охорони здоров'я. За словами організаторів, таку брошуру отримав кожний депутат у Верховній Раді для того, щоб "він розумів, за що голосує".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні 13 вересня проєкт держбюджету на 2021-й рік. В документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд грн.

Загалом у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.