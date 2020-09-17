Перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський представив у Краматорську економічну стратегію розвитку Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 17 вересня Донецька обласна держадміністрація.

Замлинський проаналізував економічну ситуацію в регіоні.

"Ми вважаємо, що та ситуація, яка сталася, – це додаткові можливості для розвитку регіону. Ми розуміємо те, що не зможемо відбудувати таку модель економіки, яка працювала до 2012 року включно. У 2012 року, наприклад, Донецька область – це було майже 20% валового внутрішнього продукту країни, це було трошки більше 20% експортного потенціалу. Ми розуміємо, що зараз ми не можемо цього повернути за рік-два-три", - сказав Замлинський

У Краматорську представили економічну стратегію розвитку Донбасу

Він зазначив, що найважливіше дати людям бачення - що робити далі й як їм заробити на життя, що б не відбувалося.

"Ми розуміємо, що виключно це тримати на бюджеті – не зовсім неправильно", - сказав перший заступник міністра.

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Він констатував, що йдеться не про документ, а про гіпотези, тренди, свого роду пропозиції, над чим треба працювати.

"Ми говоримо про те, що ті кошти, які генеруються на місцях, вони повинні знову ж таки реінвестуватися місцевою владою в економічний розвиток", - підкреслив Замлинський.

На його переконання, основою економічного зростання повинні стати місцеві громади.