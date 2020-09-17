На Донбасі планують провести інвентаризацію промислових потужностей

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України планує провести інвентаризацію промислових потужностей на підконтрольній Кабінету Міністрів території Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що під час зустрічі радника віцепрем‘єр-міністра України Олексія Резнікова - Андрія Мирошніченка та генерального директора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Марти Бухтіярової із представниками бізнесу у Сєвєродонецьку та Попасній Луганської області, обговорювалася Стратегія економічного розвитку Донбасу.

Зокрема, представники бізнес-середовища зауважили на необхідності інвентаризації всіх промислових потужностей на території Луганської області з метою їх подальшого використання.

У Мінреінтеграції наголосили щодо необхідності такої інвентаризації і на території Донецької області.

Також на зустрічі обговорили створення системи страхування військових ризиків.

Зазначається, що протягом тижня представники міністерства проведуть такі обговорення ще у місті Старобільськ Луганської області, містах Краматорськ, Авдіївка, Маріуполь та Волноваха Донецької області.

У міністерстві інформують, що мета таких заходів - підготовка проєкту Концепції щодо реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яким передбачено створення нормативно-правових, інституційних та організаційних умов для формування нової економічної ідентичності регіону на основі комплексного впровадження системи управління та організації економічних процесів з широким залученням інвестиційних ресурсів, що стануть основою для сталого розвитку регіону та місцевих громад, а згодом і повномасштабної реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Після завершення обговорень проєкту Концепції в областях, він буде доопрацьований та поданий на затвердження Кабміну.