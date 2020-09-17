На Донбасі планують провести інвентаризацію промислових потужностей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що під час зустрічі радника віцепрем‘єр-міністра України Олексія Резнікова - Андрія Мирошніченка та генерального директора директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Марти Бухтіярової із представниками бізнесу у Сєвєродонецьку та Попасній Луганської області, обговорювалася Стратегія економічного розвитку Донбасу.
Зокрема, представники бізнес-середовища зауважили на необхідності інвентаризації всіх промислових потужностей на території Луганської області з метою їх подальшого використання.
У Мінреінтеграції наголосили щодо необхідності такої інвентаризації і на території Донецької області.
Також на зустрічі обговорили створення системи страхування військових ризиків.
Зазначається, що протягом тижня представники міністерства проведуть такі обговорення ще у місті Старобільськ Луганської області, містах Краматорськ, Авдіївка, Маріуполь та Волноваха Донецької області.
У міністерстві інформують, що мета таких заходів - підготовка проєкту Концепції щодо реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей, яким передбачено створення нормативно-правових, інституційних та організаційних умов для формування нової економічної ідентичності регіону на основі комплексного впровадження системи управління та організації економічних процесів з широким залученням інвестиційних ресурсів, що стануть основою для сталого розвитку регіону та місцевих громад, а згодом і повномасштабної реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Після завершення обговорень проєкту Концепції в областях, він буде доопрацьований та поданий на затвердження Кабміну.