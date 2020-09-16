Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про підвищення ефективності АРМА

Верховна Рада відправила у профільний комітет для підготовки розгляду у повторному першому читанні законопроєкт № 3335-1 щодо вдосконалення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного рішення підтримали 235 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт розроблено з метою створення законодавчих передумов для підвищення прозорості системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, підвищення інституційної спроможності та ефективності роботи АРМА, збільшення надходжень до державного бюджету від реалізації активів, які перебувають в управлінні Нацагентства, а також усунення суперечностей між чинними актами в частині розшуку, управління та реалізації активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Для реалізації поставленої мети законопроєктом пропонується внесення змін до низки законодавчих актів у сфері забезпечення прозорості системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, а саме: уточнення процедури прийняття активів в управління АРМА, запровадження можливості прозорої реалізації активів АРМА та забезпечення участі уповноваженої особи органу з виявлення, розшуку та управління активами у процесі судового провадження.

Передбачається, що ухвалення цього документу дозволить підвищити ефективність системи розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, реалізації таких активів, потенційно збільшити надходження до державного бюджету за рахунок, у першу чергу, збільшення надходжень із реалізації активів одержаних від корупційних та інших злочинів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів уповноважив Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розробити порядок конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності для арештованого майна.