Кабмін уповноважив АРМА розробити порядок відбору оцінників арештованого майна

Кабінет міністрів уповноважив Агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розробити порядок конкурсного відбору суб`єктів оціночної діяльності для арештованого майна.

Як передає Укрінформ, відповідні зміни до Положення про АРМА були ухвалені під час засідання уряду 9 вересня.

"3 метою уникнення різночитання процедури щодо визначення за результатами конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та управителів активів, пропонується внести зміни до Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, якими чітко визначити, що АРМА здійснює відбір суб'єктів оціночної діяльності за результатами конкурсу у порядку, встановленому АРМА", - йдеться у пояснювальній записці до проєкта постанови.

Зміни внесені з урахуванням звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів АРМА, яка вказала на певні різночитання положень законодавства та необхідність у цьому зв`язку здійснити рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна).

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Як повідомляв Укрінформ, в червні поточного року Кабмін вже вносив зміни до пункту 4 Положення про АРМА. Зокрема, були уточнені норми підпунктів 15 та 16 пункту 4 Положення з метою унеможливити виникнення проблемних питань у процесі практичної реалізації функцій та повноважень АРМА щодо визначення шляху управління активами.