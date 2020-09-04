В АРМА спростували зміни вимог до учасників конкурсу на управління активами УМХ

При проведенні повторного конкурсу на управління активами Українського Медіа Холдингу, вимоги до учасників не змінювалися. А вдосконалений порядок подачі документів був завчасно доведений до відома всіх претендентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у Фейсбук.

«У відповідь на публікації стосовно повторного конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу, які розповсюджуються у ЗМІ, АРМА повідомляє: після оголошення повторного конкурсного відбору суттєві вимоги до учасників, зокрема кваліфікаційні критерії, не змінювалися; під час прийому документів від компаній було вдосконалено порядок їх подання до АРМА, про що потенційних учасників конкурсу було додатково повідомлено на офіційному вебсайті агентства. На момент публікації відповідного оголошення жоден конкурсант не подав документи до АРМА», - йдеться в повідомленні.

В АРМА також наголосили, що вимога про необхідність зазначення у програмі управління заходів щодо отримання згоди власника корпоративних прав, необхідних для здійснення фактичного управління активом, не є новацією повторного конкурсу. Ця вимога передбачена ч. 7 ст. 21 спеціального закону про АРМА.

Як повідомляв Укрінформ, 28 серпня (АРМА) завершило прийом документів від учасників повторного конкурсу з відбору управителя активами Українського Медіа Холдингу. Документи для участі в конкурсі надійшли від шести компаній: ТОВ «Видавничий Дім Масаві», ТОВ «Комунікаційний Хаб «Економіка», ТОВ «Сьогодні Мультимедіа», ТОВ «Об’єднана Медіа Група», ТОВ «Видавництво Український Медіа Дім», ТОВ «1+1 Інтернет».

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Пошук управителя для арештованих активів «Українського Медіа Холдингу» АРМА почало в середині червня поточного року. Підстава передачі активів в АРМА - ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 9 вересня 2019 року у справі № 757/44199/19-к. Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації та її структурного підрозділу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Серед активів, для яких здійснюється пошук управителя: корпоративні права 72 юридичних осіб; акції (цінні папери) 7 юридичних осіб; майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг; нерухоме майно ( 5 нежилих приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокса); рухоме майно (поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць).

Згідно інформації у відкритих джерелах, засновником УМХ є ексголова секретаріату Президента часів Президента Петра Порошенка - Борис Ложкін. У червні 2013 року Борис Ложкін оголосив про укладення угоди з продажу 98 % акцій UMH group групі компаній СЄПЕК. Експертна оцінка суми угоди, публікувалася в пресі — $450-500 мільйонів. За оцінкою Forbes.ua, продаж UMH group увійшла до 10 найбільших M&A-угод 2013 року. UMH group займає четверту позицію в загальному списку.

Операцію планувалося завершити в березні 2014 року, однак на початку листопада 2013 року Ложкін оголосив про дострокове закриття угоди з продажу компанії СЄПЕК 99,9 % акцій UMH group. Всі фінансові зобов'язання за угодою були повністю виконані. Опціон з Петром Порошенком по придбанню його часток у «Кореспонденті» та інших спільних проектах був реалізований ще у квітні 2013 року.

У березні 2014 року портал «BuzzFeed» опублікував інформацію про те, що американський видавничий дім «Forbes» відкликає у компанії «UMH Group» ліцензію на випуск української версії журналу Forbes. Новина з'явилася після того, як сім'ю «Форбс» залишив Мігель Форбс, колишній медіарадник Курченка.

У вересні 2014 року головою наглядової ради UMH group призначили депутата-регіонала Олену Бондаренко.