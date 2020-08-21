АРМА затвердило Порядок проведення конкурсного відбору управителів активами

Тендерний комітет Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з питань управління активами розробив та затвердив Порядок проведення конкурсного відбору управителів активами, який визначає механізм відбору суб’єктів господарювання для управління активами, переданими агентству судовими ухвалами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

Затверджений Порядок проведення конкурсного відбору управителів активами (Порядок) регламентує проведення всіх етапів конкурсу, визначає його зміст та умови, зокрема: алгоритм публічного оголошення; чіткий перелік документів, необхідних для участі у відборі, та порядок їх подання до АРМА; кваліфікаційні критерії, яким повинні відповідати учасники; підстави допуску/недопуску учасників та проведення конкурсу; процедуру засідання Тендерного комітету з питань управління активами; критерії визначення та механізм обрання переможця конкурсу; спосіб оприлюднення результатів конкурсу тощо.

В АРМА зауважують, що запровадження Порядку проведення конкурсного відбору управителів активами дозволить унормувати процес відбору, визначити його послідовність, критерії і, з огляду на зазначене, надати конкурсним процедурам більш зрозумілого та передбачуваного характеру для бізнесу і громадськості.

В агентстві звертають увагу потенційних учасників конкурсних відборів на те, що внаслідок запровадження Порядку оновлено перелік і зміст типових зразків документів, які необхідно подавати для участі у конкурсі, зокрема зразок заяви про згоду на участь у відборі, ЗРАЗОК програми управління активом та зразок анкети про відповідність кваліфікаційним критеріям.

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Також змінено порядок подання документів для участі у конкурсному відборі. Відтепер у разі надсилання документів засобами поштового зв’язку на електронну адресу АРМА, крім сканованих копій опису вкладення листа та заяви про згоду на участь у конкурсі, потрібно надсилати також скановану копію програми управління.

Затверджений Порядок застосовуватиметься, зокрема, для відбору управителів на активи, конкурси щодо яких (етап прийому документів) на сьогодні тривають.

Як повідомляв Укрінформ, за січень-червень 2020 року АРМА оголосило 103 конкурси з відбору управителів арештованими активами.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, створений згідно із Законом України від 10 листопада 2015 року №772-VIII.

Агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Управління здійснюється шляхом: прийняття активів на збереження; здійснення контролю за збереженням активів, на яке накладено арешт, або за додержанням власником активів відповідних обмежень чи заборон, встановлених ухвалою слідчого судді або суду щодо арештованих активів.

Також агентство здійснює управління конфіскованими активами. Реалізація активів здійснюється агентством на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах.