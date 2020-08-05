Уряд пропонуватиме Раді врегулювати доступ АРМА до інформації про арештовані активи
Таке рішення ухвалив уряд під час засідання у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Уряд пропонує Верховній Раді України врегулювати питання автоматизованого доступу АРМА до джерел інформації про активи, що можуть бути арештовані. Наразі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, АРМА має доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування”, - прокоментував законопроєкт міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Телеграм-каналі.
Урядовець переконаний в тому, що зміни розширять можливість доступу АРМА до джерел інформації та обробки даних сучасними IT-інструментами, автоматизувати ці процеси і мінімізувати участь людини на етапі первинного збирання, обробки даних.
Також АРМА буде отримувати інформацію щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом доступу до відповідних автоматизованих інформаційних систем на підставі міжвідомчої угоди про обмін такою інформацією.