Уряд пропонуватиме Раді врегулювати доступ АРМА до інформації про арештовані активи

Кабмін на засіданні погодив та внесе на розгляд Верховної Ради проєкт закону про врегулювання питання автоматизованого доступу АРМА до джерел інформації про активи, що можуть бути арештовані.

Таке рішення ухвалив уряд під час засідання у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд пропонує Верховній Раді України врегулювати питання автоматизованого доступу АРМА до джерел інформації про активи, що можуть бути арештовані. Наразі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, АРМА має доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування”, - прокоментував законопроєкт міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Телеграм-каналі.

Урядовець переконаний в тому, що зміни розширять можливість доступу АРМА до джерел інформації та обробки даних сучасними IT-інструментами, автоматизувати ці процеси і мінімізувати участь людини на етапі первинного збирання, обробки даних.

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Також АРМА буде отримувати інформацію щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом доступу до відповідних автоматизованих інформаційних систем на підставі міжвідомчої угоди про обмін такою інформацією.