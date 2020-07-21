АРМА повторно оголосило конкурс на пошук управителя для арештованих активів УМХ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило результати конкурсного відбору управителя для арештованих активів Українського Медіа Холдингу (УМХ).

Про це повідомляється на сайті агентства.

"АРМА завершило процедуру конкурсного відбору, оголошеного 12 червня 2020 року, щодо активів Українського Медіа Холдингу. На підставі ретельного аналізу документів, поданих 7 компаніями – учасниками конкурсу, тендерний комітет АРМА не обрав переможця конкурсного відбору", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри чітко сформульовані умови конкурсу та тривалий строк прийому документів, компанії, які взяли участь у відборі, не дотрималися всіх необхідних вимог при оформленні й подачі документів до АРМА.

Водночас, для того, щоб учасники конкурсу мали змогу більш якісно підготувати необхідні документи, АРМА вирішило оголосити відбір повторно, зі збільшеним строком прийому заяв від потенційних управителів, який триватиме до 15 год. 45 хв. 28 серпня 2020 року.

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"З огляду на масштаб і складну структуру холдингу, а також на значний суспільний та медійний резонанс довкола конкурсного відбору управителя на згаданий актив, АРМА передусім зацікавлене у безумовному дотриманні всіх вимог законодавства при проведенні конкурсу. Лише такий підхід забезпечить повну легітимність статусу майбутнього управителя і, зрештою, дозволить зберегти економічну вартість УМХ", - підкреслили в АРМА.

Оголошення про повторний конкурс було оприлюднене на сайті АРМА 20 липня 2020 року.

Як повідомлялося, в середині червня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало пошук управителя для арештованих активів " Українського Медіа Холдингу". Підстава передачі активів в АРМА - ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2019 у справі № 757/44199/19-к.