АРМА реалізовуватиме арештовані активи на голландських аукціонах
Відповідна постанова Кабміну була ухвалена на урядовому засіданні 15 липня, повідомив заступник голови АРМА Володимир Павленко на сторінці агентства у Facebook.
"Завдяки новій постанові Кабінету міністрів України маємо дві гарні новини: відтепер АРМА зможе реалізувати арештоване майно на відкритих торгах за моделлю голландського аукціону, що дозволить економити кошти і час при організації повторних електронних торгів; усунено юридичну колізію, яка дотепер ускладнювала покупцям активів набувати право власності на придбане через торги майно", - зазначив Павленко.
За його словами, запровадження моделі голландських аукціонів дають змогу реалізовувати майно без необхідності щоразу робити переоцінку активу.
"Тепер рухоме майно зможе бути продане по ціні 30% від початкової вартості, а нерухоме майно - по ціні 40%,у разі, якщо не буде знайдений покупець на більшу вартість", - пояснив він.
Також, за словами Павленка, змінено процедуру оформлення права власності на нерухоме майно, яке продається АРМА.
"Раніше ми укладали письмовий договір купівлі-продажу, не нотаріальний. Але покупці зіштовхнулися з проблемою, що не можуть оформити право власності, оскільки договір є не нотаріальним, хоча це прямо передбачено нашим законом. Тепер реалізація права власності буде відбуватися по аналогії, як у Державної виконавчої служби. Тобто, переможець буде звертатися до нотаріуса та оформлятиметься свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів. На підставі цього свідоцтва буде здійснюватися реєстрація права власності. Таким чином, право покупця буде захищеним", - зазначив він.
Зміну способу торгів арештованими активами в АРМА анонсували в березні поточного року. Як пояснювали в агентстві. проблеми виникають через оцінку таких активів, оскільки через проблемність цих активів їх просто ніхто не хоче купувати. А законодавство наразі побудовано так, що, якщо якийсь актив оцінений, він не може бути проданий дешевше.