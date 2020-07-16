АРМА реалізовуватиме арештовані активи на голландських аукціонах

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Агентства з позшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо запровадження моделі голланських аукціонів для продажу арештованих активів.

Відповідна постанова Кабміну була ухвалена на урядовому засіданні 15 липня, повідомив заступник голови АРМА Володимир Павленко на сторінці агентства у Facebook.

"Завдяки новій постанові Кабінету міністрів України маємо дві гарні новини: відтепер АРМА зможе реалізувати арештоване майно на відкритих торгах за моделлю голландського аукціону, що дозволить економити кошти і час при організації повторних електронних торгів; усунено юридичну колізію, яка дотепер ускладнювала покупцям активів набувати право власності на придбане через торги майно", - зазначив Павленко.

За його словами, запровадження моделі голландських аукціонів дають змогу реалізовувати майно без необхідності щоразу робити переоцінку активу.

"Тепер рухоме майно зможе бути продане по ціні 30% від початкової вартості, а нерухоме майно - по ціні 40%,у разі, якщо не буде знайдений покупець на більшу вартість", - пояснив він.

Також, за словами Павленка, змінено процедуру оформлення права власності на нерухоме майно, яке продається АРМА.

"Раніше ми укладали письмовий договір купівлі-продажу, не нотаріальний. Але покупці зіштовхнулися з проблемою, що не можуть оформити право власності, оскільки договір є не нотаріальним, хоча це прямо передбачено нашим законом. Тепер реалізація права власності буде відбуватися по аналогії, як у Державної виконавчої служби. Тобто, переможець буде звертатися до нотаріуса та оформлятиметься свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів. На підставі цього свідоцтва буде здійснюватися реєстрація права власності. Таким чином, право покупця буде захищеним", - зазначив він.

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Зміну способу торгів арештованими активами в АРМА анонсували в березні поточного року. Як пояснювали в агентстві. проблеми виникають через оцінку таких активів, оскільки через проблемність цих активів їх просто ніхто не хоче купувати. А законодавство наразі побудовано так, що, якщо якийсь актив оцінений, він не може бути проданий дешевше.