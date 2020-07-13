Фермерське господарство виграло суд в АРМА

Приватне фермерське підприємство «Дінекс-Трейд» виграло суд в Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідне рішення Господарського суду міста Києва оприлюднене в Єдиному реєстрі судових справ.

"Відповідачем були проведені електронні торги з продажу зернових культур, в тому числі пшениці 6 класу врожаю 2018 року насипом у кількості 829 тон, які належали позивачу, всупереч ухвалі господарського суду Одеської області про накладення арешту на вказані зернові культури", - йдеться у рішенні.

Зазначається, що арешт на зерно було накладено ще у 2019 році, за позовом «Дінекс-Трейд», оскільки в 2018 році Білгород-Дністровський елеватор, де зберігалося зерно, відмовлявся відвантажити його на вимогу власника.

Таким чином, Господарський суд постановив, що АРМА виставило на продаж зерно, на яке був накладений арешт у рамках іншої справи.

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Згідно з рішенням, договір купівлі-продажу, укладений між АРМА та покупцем зерна, визнаний недійсним з моменту укладення за результатами електронних торгів.