Цьогоріч АРМА оголосило понад сотню конкурсів з відбору управителів арештованими активами

Із січня по липень 2020 року Національне агентство з розшуку активів (АРМА) оголосило 103 конкурси з відбору управителів арештованими активами.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі АРМА.

"За останні 6 місяців було оприлюднено інформацію про понад 100 таких конкурсів, тобто в середньому нове повідомлення про конкурс з'являлося майже кожного робочого дня", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як уточнили в АРМА, з початку цього року пошук управителів активами здійснюється виключно шляхом оголошення публічних конкурсів.

Як повідомлялось, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, — центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, створений згідно із Законом України від 10 листопада 2015 року №772-VIII.

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Агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Управління здійснюється шляхом: прийняття активів на збереження; здійснення контролю за збереженням активів, на яке накладено арешт, або за додержанням власником активів відповідних обмежень чи заборон, встановлених ухвалою слідчого судді або суду щодо арештованих активів.

Також Агентство здійснює управління конфіскованими активами. Реалізація активів здійснюється Агентством на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах.

Держава несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження активів, прийнятих на зберігання Агентством, незалежно від його вини.

Щороку проводиться незалежна оцінка ефективності діяльності Агентства. Таку оцінку проводить комісія із зовнішнього контролю у складі трьох осіб (по одній від Президента, ВР, Кабміну).