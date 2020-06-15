АРМА шукає управителя для медіахолдингу UMH Курченка

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) почало пошук управителя для арештованих активів "Українського Медіа Холдингу".

Відповідне оголошення оприлюднено на сайті АРМА.

"Пошук управителя: корпоративні права, цінні папери, майнові права інтелектуальної власності, нерухоме та рухоме майно Українського Медіа Холдингу (УМХ). Підстава передачі активів в АРМА: ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2019 у справі № 757/44199/19-к", - зазначається в оголошенні.

Серед активів, для яких здійснюється пошук управителя: корпоративні права 72 юридичних осіб; акції (цінні папери) 7 юридичних осіб; майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, засвідчені 283 свідоцтвами на знаки для товарів і послуг; нерухоме майно ( 5 нежилих приміщень та 1 нежитловий будинок, 1 земельна ділянка, 2 гаражних бокса); рухоме майно (поліграфічне обладнання у кількості 20 одиниць).

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Згідно з Єдиним реєстром судових рішень, досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації та її структурного підрозділу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.

Як зазначав прокурор, члени злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольних осіб і банківські установи - АТ “Брокбізнесбанк” та ПАТ “Реал Банк”, з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

У клопотанні зазначалося, що у 2013 році з метою легалізації коштів було придбано акції UMH Group. Частину коштів у розмірі 246,1 млн доларів було сплачено TriLado Enterprise Inc. за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації.

Іншу частину коштів на здійснення угоди у розмірі 160 млн доларів одержано за рахунок кредиту, наданого АТ “Укрексімбанк” для підконтрольного злочинній організації ТОВ “Ветек Медіа Інвест”.

За вказаним кредитним договором банк надав позичальнику грошові кошти шляхом відкриття невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом, еквівалентним 160 млн. дол. США, з терміном погашення до 27.10.2022.

Прокурор просив арештувати корпоративні права ТОВ “Твоя преса”, ТОВ “Видавничий Дім Український Медіа Холдінг”, ТОВ “Радіогрупа”, ТОВ “ТРК “Киевские ведомости”, ТОВ “Телерадіокомпанія “Пілот-Україна”, ТОВ Телерадіокомпанія “Золоті Ворота”, ТОВ “Радіо-Автотов”, “Телерадіокомпанія “Форум”, ТОВ “Радіо “Довіра”, ТОВ “Кулінарний канал”, ТОВ “КИЇВ-Пресс”, ТОВ “Запоріжжя медіа”, ТОВ “ТРК “Донецьк ФМ”, а також інші компанії медіахолдингу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними прокуратури, бізнесмен з оточення колишнього президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко був активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. У межах розслідування справи проти Курченка ГПУ повідомила про підозри оточенню п’ятого президента України Петра Порошенка. У підозрах, зокрема, йдеться про купівлю Курченком "Українського медіа холдингу" за майже $440 мільйонів. Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.