Конфісковане майно Курченка на Харківщині повернули державі

Приміщення на ОСК «Металіст» у Харкові та тренувальна база у селищі Високий, конфісковані у бізнесмена-втікача Сергія Курченка, повернули у власність держави.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації.

«Реєстрація приміщень по вул. Плеханівській, 65 (за цією адресою розташовується стадіон, - ред.) на сьогодні завершена, вони внесені до Державного реєстру нерухомого майна. Це віп-сектор, підтрибунні приміщення південної і північної трибун, футбольна академія. Також 3 січня зареєстрували базу у Високому», - розповіли в ОДА.

Раніше, 6 грудня, голова облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що частина приміщень стадіону «Металіст», частина дитячої футбольної академії «Металіста», тренувальна база в селищі Високому й інші об'єкти, конфісковані у Курченка, так і не прийняті в управління Харківської ОДА. Фактично цим майном користувалися треті особи, хоча ще 11 квітня 2018 року вийшло розпорядження Кабінету міністрів України, яким майнові комплекси, конфісковані у ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», ТОВ «Металіст Холдинг» і «Металіст арена», передавалися до сфери управління Харківської обласної державної адміністрації. Та протягом всього 2018 року майно в обласну власність так і не прийняли.

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Як повідомлялося, за даними ГПУ, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко є активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.