В Одесі судитимуть керівника офшорної компанії, причетної до схем Курченка

Одеська обласна прокуратура передала на розгляд Київського райсуду міста обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"Прокурори обласної прокуратури скерували до Київського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача. Зокрема, з’ясовано, що з 2011 по 2014 роки директор компанії укладав договори про зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на орендованих підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в різних регіонах України митних складах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений "також складав та підписував офіційні документи, в яких зазначались завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через порт Рені за межі території України".

За даними прокуратури, своїми протиправними діями керівник сприяв ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків, унаслідок чого державі завдано збитки у вигляді несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 1,2 млрд гривень.

Крім того, повідомлено про підозру представнику ще однієї офшорної компанії. Як представник компанії він підписував офіційні документи, які були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до термінала в порту Рені, поінформували у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ГУ НП в Одеській області.

У прокуратурі зауважили, що правоохоронці продовжують розслідування незаконної схеми продажу нерозмитненого палива на території України з мільярдними збитками державі, яку реалізувала злочинна організація під керівництвом українського бізнесмена-втікача.

Як повідомлялося, за даними Генпрокуратури, бізнесмен з оточення президента-втікача Віктора Януковича Сергій Курченко був активним учасником злочинної організації, що завдала державі збитків на суму понад 14 мільярдів гривень. Курченка, зокрема, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом, розкраданні державного майна, створенні групи фіктивних компаній.

Курченко з лютого 2014 року переховується в Росії.

Печерський районний суд Києва у березні 2018 року задовольнив клопотання ГПУ і дозволив заочне досудове розслідування щодо бізнесмена Курченка.